20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, при прояснениях - 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4041 BYN
|2.402 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1058 BYN
|2.098 BYN
|2.103 BYN
|RUB
|3.1947 BYN
|3.192 BYN
|3.209 BYN