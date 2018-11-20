20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, при прояснениях - 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3.-0-

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