До -10°С ночью: Белгидромет о погоде 7 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 7 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу Брестской и Гродненской областей, утром и днем в западных и центральных районах страны ожидается снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь. Местами будет слабый туман. В отдельных районах прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нуля, по Могилевской и Гомельской областям при прояснениях - до 10 градусов мороза. Днем будет от минус 5 по востоку до плюс 4 градусов по западу страны.-0-

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