До 10% всех случаев рака молочной железы обусловлены наследственностью

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10% всех случаев рака молочной железы являются наследственными формами, сообщила журналистам заведующая онкологическим отделением генетики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Елена Субоч, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это значит, что в каком-то гене есть дефект, который передается из поколения в поколение. И его наличие значительно увеличивает риск развития как рака молочной железы, так и других опухолей, которые ассоциированы с данным синдромом", - сказала Елена Субоч.

Исследования, определяющие наличие таких поломок, необходимы для постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения. Пациентам, у которых уже развилась болезнь, это позволяет скорректировать схему лечения. Хирургическое лечение им будет предложено в расширенном объеме. Речь идет об удалении второй молочной железы, поскольку после удаления основной опухоли в ней очень высок риск развития рака. Кроме того, наследственные формы характеризуются чувствительностью к определенным химиотерапевтическим средствам, соответственно речь идет о подборе более эффективной схемы лечения.

Родственники пациентов, у которых установлен рак молочной железы, могут предпринять профилактические мероприятия, чтобы или предотвратить развитие рака, выполнив определенные вмешательства, или диагностировать опухоль на более ранней стадии.

Елена Субоч также обратила внимание, что при сборе наследственного анамнеза врач должен уточнить, был ли у родственников женщины рак яичников, рак предстательной железы, рак поджелудочной железы. Эти формы заболевания также могут косвенно указывать на наличие наследственной поломки.

"Учитывая наш большой опыт, мы знаем основные мутации, поломки в генах, которые характерны для наших белорусских женщин. И они несколько отличаются даже от тех поломок, которые характерны для наших соседей-россиян. То есть у нас есть своя специфика определения определенных мутаций, - отметила заведующая отделением. - Это позволяет нам разработать алгоритмы проведения исследования - начиная от более дешевых методик, чтобы выявить наиболее частые мутации, а в дальнейшем перейти к высокотехнологичным исследованиям для выявления более редких поломок".

Каждый год в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Ежегодно в мире от этой патологии умирают 6 млн женщин.-0-

Врач РНПЦ онкологии: знание особенностей опухоли позволяет выбрать правильную тактику лечения Каждый год в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Ежегодно в мире от этой патологии умирают 6 млн человек.

Результаты лечения рака молочной железы значительно улучшились - онколог "На наших глазах происходит своего рода чудо, заболевание из смертельного превращается в хроническое, - отметил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный. - Я думаю, что вполне возможно в ближайшем будущем мы объявим о победе над этим заболеванием".