До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-восточной половине ожидаются дожди, по Гомельской области - сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет северо-восточный ночью слабый, днем 5-10 м/с, по юго-востоку порывы до 14 м/с, в отдельных районах Гомельской области до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях - от нуля до минус 2. Днем будет 5-10 градусов со знаком плюс.-0-

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