До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, возможен мокрый снег. Ночью в отдельных районах по востоку прогнозируются сильные дожди.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный умеренный до порывистого, днем местами по северо-западу - сильный порывистый, до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса ниже нуля до 5 градусов тепла. Днем будет 4-10 градусов выше нуля.-0-

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