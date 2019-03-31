До +10°С и порывистый ветер прогнозируются 1 апреля в Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 апреля прогнозируется до 10 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки в стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западным порывистым. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до 4-10 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь