Ночные морозы до -10°С ожидаются в Беларуси 22 ноября

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по Брестской области пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, по западу - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по западу - от минус 3 до плюс 1 градуса. Днем будет от минус 5 градусов по востоку до плюс 2 градусов по западу страны.-0-