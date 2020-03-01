До +10°С ожидается в Беларуси 2 марта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5 градусов, днем - 5-10 градусов тепла.-0-

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