До -10°С ожидается в Беларуси 5 февраля

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4 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до минус 10 градусов ожидается в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по югу страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северной четверти 4-9 м/с, по югу порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 7, местами до 10 градусов мороза. Днем будет от минус 5 до плюс 1.-0-