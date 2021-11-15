До -10°С ожидается в Беларуси на этой неделе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси в первой половине текущей недели фон атмосферного давления будет повышенный, поэтому существенных осадков в основном не ожидается. При этом холоднее всего будет на востоке и юго-востоке страны: здесь ночью до 8-10 мороза. В юго-западных районах ночные минимумы будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 16 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидается туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по юго-западу - от минус 1 до плюс 2. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-7 градусов тепла.

В среду, 17 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах Гродненской области пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Местами возможен туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 10 по юго-востоку до плюс 1 по северо-западу. Днем будет от минус 2 до плюс 4, в юго-западных районах - до плюс 7.

Фото из архива

Во второй половине недели в Беларусь прорвутся атлантические воздушные массы, которые принесут осадки в виде дождя с мокрым снегом. При этом ночные морозы ослабеют.

В четверг, 18 ноября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможен туман и слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3, по юго-востоку - 5-8 градусов мороза. Днем будет 1-8 градусов выше нуля, по востоку - от нуля до минус 1.

В пятницу, 19 ноября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5. Днем будет от нуля до плюс 7, в юго-западных районах - до 9 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь