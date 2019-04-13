До +11°С ожидается в Беларуси 14 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 14 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, по юго-востоку - плюс 2-3. Днем прогнозируется 5-11 градусов выше нуля.-0-

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