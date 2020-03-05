До +11°С будет в Беларуси 6 марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 11 градусов тепла будет в Беларуси 6 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром по восточной половине страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах страны ожидается небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами будет туман и слабый гололед. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый, слабый, днем - восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, по юго-востоку - плюс 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю