До +11°С ожидается 25 марта в Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 6-11 градусов выше нуля.-0-
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