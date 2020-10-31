До +11°С ожидается в Беларуси 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, по юго-востоку - до 9 градусов выше нуля. Днем будет 6-11 градусов тепла.-0-