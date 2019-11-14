До +11°С ожидается в Беларуси 15 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси в пятницу, 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по информации синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, ночью порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, по западу ожидается 7-9 градусов тепла, днем будет плюс 3-9, в юго-западных районах воздух прогреется до 11 градусов.-0-

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