До +11°С ожидается в Беларуси 8 марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.-0-

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