До +11°С ожидается в Беларуси на этой неделе

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедший февраль, несмотря на оттепельную погоду в конце месяца, оказался на 1-3 градуса холоднее обычного. Осадков во многих районах Беларуси выпало близко к месячной норме, лишь местами по Гомельской и востоку Могилевской области их было в избытке - около двух февральских норм. Дефицит осадков отмечался по северо-западу страны", - отметили синоптики.

В первый день календарной весны на фоне области повышенного атмосферного давления в основном обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в разгар дня будет плюс 3-9 градусов.

Во вторник, 2 марта, погодные условия в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, только днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. На большей части страны будет без осадков, лишь днем по северо-востоку местами пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов.

В среду, 3 марта, Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления. Облаков станет меньше. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, по северо-востоку страны порывистый. Температура воздуха ночью будет минус 4 - плюс 1, днем будет 3-10 градусов тепла.

В четверг, 4 марта, ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем на большей части страны пройдет кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет минус 3 - плюс 3 градуса, днем воздух прогреется до плюс 2-8 градусов, по югу - до 11 градусов тепла.

В пятницу, 5 марта, ситуация в атмосфере изменится. Через Беларусь ожидается перемещение холодного фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Ветер северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. В отдельных районах будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов мороза, по югу - от нуля до плюс 1 градуса. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов.

"В предстоящие выходные ожидается зимний характер погоды. В отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег", - прогнозируют в Белгидромете.-0-

Прогноз погоды на неделю