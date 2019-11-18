До +12°С ожидается 19 ноября в Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основном без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. По информации синоптиков, днем местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. В отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, местами будет от нуля до минус 1, днем ожидается от плюс 3 по востоку страны до плюс 12 по юго-западу.-0-

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