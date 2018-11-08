До +12°С ожидается в Беларуси 9 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу местами ожидается туман, ночью и утром в отдельных районах - слабый гололед. Ветер южный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях - от нуля до минус 3 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла, по юго-западу - плюс 10-12 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь