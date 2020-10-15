До +12°С ожидается в Беларуси 16 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до 6 градусов тепла, днем будет 5-10 градусов выше нуля. По юго-востоку ночью будет плюс 7-9 градусов, днем - 11-12 градусов тепла.-0-