До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 12 градусов ожидается в Беларуси 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в стране будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут преимущественно по северной половине.

Ветер юго-западный порывистый, местами ожидается усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.-0-

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