До +12°С ожидается в Беларуси 19 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, местами до минус 7. Днем будет от 6 до 12 градусов выше нуля.-0-

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