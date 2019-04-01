До +12°С ожидается в Беларуси 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогнозируется 2 апреля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем ожидается 7-12 выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю