До +12°С ожидается в Беларуси 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогнозируется 2 апреля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем ожидается 7-12 выше нуля.-0-
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