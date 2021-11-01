До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября

Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем по западной половине местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4. Днем будет 6-12 градусов тепла.-0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь