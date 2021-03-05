До -12°С ожидается в Беларуси 6 марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов мороза ожидается по северо-востоку Беларуси 6 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 12. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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