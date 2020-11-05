До +12°С ожидается в Беларуси 6 ноября

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. Днем будет без существенных осадков. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 7-12 градусов тепла.-0-