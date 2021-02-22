До +12°С ожидается в Беларуси на этой неделе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня вся Беларусь еще останется во власти теплых воздушных масс, распространившихся с Западной Европы. В разгар дня ожидается 2-7 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 9 градусов. В ближайшие сутки синоптическая ситуация ненадолго изменится. Через соседние области России прогнозируется смещение очередного холодного антициклона, который заденет и нашу страну, оттеснив обратно на запад оттепельную погоду", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 23 февраля, ожидается рост атмосферного давления. Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем прогнозируется увеличение облачности, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами, а ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей, сгустятся туманы. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку - 7-13 градусов мороза. Днем по юго-западу будет 1-7 градусов тепла.

В среду, 24 февраля, Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Тепло начнет медленно возвращаться. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящие в дождь). Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, по востоку - 6-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-14 градусов. Днем будет от минус 3 по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу.

В четверг, 25 февраля, погоду будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с юго-запада Европы. Уменьшится облачность. В основном обойдется без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Местами возможен туман, ночью и утром - слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла, по юго-западу - плюс 10-12 градусов.

"В конце недели и в предстоящие выходные циклоны и активные фронтальные разделы будут проходить далеко от территории Беларуси. Осадки будут выпадать только местами. Западные и северо-западные ветры продолжат поставлять теплый океанический воздух, и во многих районах сохранится оттепельная погода", - прогнозируют в Белгидромете.-0-

Прогноз погоды на неделю