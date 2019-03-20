До +13°С ожидается в Беларуси 21 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами по северо-западу ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, ночью по северу порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем будет 7-13 градусов выше нуля.-0-
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