До +13°С ожидается в Беларуси 7 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.-0-

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