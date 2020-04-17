До +13°С градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 7-13 выше нуля.-0-

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