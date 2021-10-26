До +13°С ожидается в Беларуси 27 октября

Фото из архива
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 27 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по юго-востоку местами от нуля до минус 2. Днем будет 7-13 градусов тепла.-0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь