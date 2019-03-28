До +13°С ожидается в Беларуси 29 марта

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Утром местами по стране ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем будет 7-13 градусов тепла.-0-
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