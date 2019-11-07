До +13°С ожидается в Беларуси 8 ноября

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром во многих районах пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов тепла, днем - 7-13 выше нуля.-0-