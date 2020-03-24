До -13°С ожидается в Беларуси в ночь на 25 марта

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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 25 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром по востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, местами - минус 11-13. Днем будет 4-10 градусов тепла.-0-