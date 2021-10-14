До +14°С тепла ожидается в Беларуси 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и слабый туман ожидаются в Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет южный, юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-7 градусов, в отдельных районах прогнозируются заморозки от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.-0-

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