До -14°С ожидается в Беларуси 24 марта

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов мороза ожидается в Беларуси 24 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, местами - минус 12-14. Днем будет 2-8 градусов тепла.-0-