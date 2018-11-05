До +15°С ожидается по юго-западу Беларуси 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по востоку страны при прояснениях - от нуля до плюс 2. Днем будет от плюс 7 по востоку до 15 градусов тепла в юго-западных районах Беларуси.-0-

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