До 15 минут в очереди на участок: наблюдатели от профсоюзов рассказали о своем голосовании

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от профсоюзов рассказали о своем голосовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Четвертый день досрочного голосования и активная явка по-прежнему сохраняется. Так, например, в городе Береза Брестской области на участке №7 в день приходят в среднем по 200 человек. Наблюдатель Вероника Резько рассказала, что сама около 15 минут стояла в очереди на участок, чтобы проголосовать. В Мяделе Минской области похожая ситуация. Там на Юбилейном участке №1 в первый день досрочного голосования пришли порядка 100 человек, а вчера число избирателей подобралось к 200. Сама наблюдатель Светлана Чернявская специально выделила себе время утром, чтобы успеть проголосовать одной из первых, - отметили в общественном информационном центре. - Если очереди до открытия участков в первый день еще удивляли, то к четвертому дню стали привычным явлением. Сегодня на одном из участков в городе Быхов в 9.45 уже стояли 8 граждан, желающих проголосовать".

Проголосовать досрочно особенно стремятся люди пожилого возраста. "Это уже годами сформированная культура. Но, что интересно, многие из них могли бы отдать свой голос в основной день - 27 февраля, что называется, с доставкой на дом. Вместе с тем у них есть желание приобщиться к процессу. Для таких активных граждан на Тетеринском участке для голосования №12 Круглянского района Могилевской области вопросы доставки на избирательный участок из отдаленных деревень при необходимости решаются точечно, по просьбам сельчан, которые поступают в комиссию, помощь в подвозе оказывают сельисполком, а также местные сельхозпредприятие и школа", - добавили в ФПБ.-0-