До +15 °С и в основном без осадков будет на этой неделе в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать антициклон, обосновавшийся над центральными областями европейской России. Будет преимущественно без осадков, ожидается теплая погода для этого времени года", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 6 ноября, погодные условия будет определять антициклон с центром над Орловской областью России. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, по востоку страны при прояснениях она понизится до нуля - плюс 2 градусов. Днем будет от плюс 7 градусов по востоку до 15 градусов тепла в юго-западных районах страны.

В среду, 7 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов по востоку до плюс 8 градусов по западу страны. Днем будет в основном 6-12 градусов тепла, лишь в юго-западных районах - плюс 13-15 градусов.

В четверг, 8 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 градусов в восточных районах до плюс 6 градусов по западу страны. Днем будет 5-10 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 11-14 градусов.

В пятницу, 9 ноября, будет без существенных осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов. Днем будет 4-10 градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс 12 градусов.-0-

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