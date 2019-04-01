До +15°С и без осадков ожидается на этой неделе в Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе ожидается теплая погода, но ночью прогнозируются заморозки, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале апреля будет преобладать антициклональный характер погоды, в течение рабочей недели осадков не ожидается, по ночам будет подмораживать, но днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться", - рассказали синоптики.

Во вторник, 2 апреля, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе. Будет без осадков. Температура воздуха по республике ночью при ясном небе понизится до 2-8 градусов мороза, днем будет 7-12 градусов выше нуля.

В среду и четверг, 3-4 апреля, ожидается без осадков, днем в западных районах будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, в восточных районах страны местами воздух охладится до минус 6 градусов. Днем прогнозируется от 8 до 13 градусов выше нуля, по юго-западу страны воздух прогреется до 14-15 градусов.

В пятницу, 5 апреля, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 2 градусов выше нуля, по юго-западу республики она не опустится ниже 4 градусов тепла. Днем будет 7-14 градусов со знаком плюс.-0-

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