До +15°С и сильный ветер ожидается в Беларуси 18 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15 градусов тепла и сильный ветер ожидается в Беларуси 18 мая. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преобладать будет облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части страны ожидаются порывы до 15-21 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов со знаком плюс, днем будет 9-15 тепла.-0-

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