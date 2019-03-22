До +15°С ожидается 23 марта по юго-западу Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков ожидается 23 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с, по востоку местами порывы будут до 15-18 м/с. Днем ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет 6-12 выше нуля, по юго-западу - до плюс 15 градусов.-0-
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