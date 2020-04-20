До +15°С ожидается в Беларуси 21 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 15 градусов ожидается в Беларуси 21 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер ожидается северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, местами в южных районах - до минус 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов.-0-

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