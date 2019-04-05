До +15°С ожидается в Беларуси 6 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси в субботу, 6 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с, днем по западу страны с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, в юго-западных районах - плюс 3-5 градусов. Днем будет 9-15 градусов тепла.-0-
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