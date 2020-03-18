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Среда, 18 марта 2020
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18 марта 2020, 11:41

До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 19 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем - 8-14 выше нуля, по югу - до плюс 16.-0-

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