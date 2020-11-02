До +16°С ожидается по западу Беларуси 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается по западу Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами при прояснениях - от нуля до минус двух, по западу - плюс 8-10 градусов. Днем будет 7-13 градусов тепла, по западу - плюс 14-16 градусов.-0-