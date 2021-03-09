До -16°С ожидается в Беларуси 10 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов мороза ожидается по северо-востоку Беларуси 10 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 13-16. Днем будет от минус 4 по северу до плюс 4 по юго-западу страны.-0-

Прогноз погоды на неделю