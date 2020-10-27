До +16°С ожидается в Беларуси 28 октября

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 11-16 градусов тепла.-0-