До +16°С ожидается в Беларуси 30 марта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 30 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу прогнозируется переменная облачность. По данным синоптиков, будет без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, порывы составят до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 10 - плюс 16.-0-
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