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До +16°С ожидается в Беларуси 5 апреля

Общество 04.04.2019 | 11:41
Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 16 градусов тепла и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 5 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестской области пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем по западу страны с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, в юго-западных районах - плюс 3-6 градусов. Днем будет 10-16 градусов тепла.-0-

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